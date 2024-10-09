У Тернополі на пішохідному переході водій збив дитину

Повідомлення про те, що під колеса автівки на вулиці Лесі Українки потрапила людина, надійшла на спецлінію поліції о 19:16. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райвідділу поліції.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що водій автомобіля Nissan Rogue допустив наїзд на 16-річного юнака. Хлопець знаходився на нерегульованому пішохідному переході. Його доправили до медзакладу.

У кермувальника взяли зразок крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за даним фактом. Триває перевірка.