Що залишать після себе бережанці сучасного？
Місто, яке нам треба？Ми самі робимо простір навколо себе. Бережани жили своєю особливою, провінційною східногалицькою атмосферою. Люди старого міста залишили після себе унікальні речі, варті уваги й мистецького цінування. Що залишать після себе бережанці сучасного？Приклад нелюбові до своєї історії？Сотні пластикових дверей та безликих фасадів？У більшості випадків стається саме так.
Місто, яке нам треба？Ми самі робимо вибір: між сірою однотипністю, байдужістю під благородними гаслами та справжніми кроками популяризації та піклування про свою історію.
На фото двері, яких вже немає. Пропали ще на початку нульових. Їх декор унікальний, а атмосфера, мов пряме відлуння тих людських доль, що коїлись за цими дверима. Не будьмо тими, хто самі крадуть у себе найцінніше – історію і місцеву ідентичність, бо саме ці речі значно важливіші ніж ми міркуємо.