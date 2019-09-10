Місто, яке нам треба？Ми самі робимо простір навколо себе. Бережани жили своєю особливою, провінційною східногалицькою атмосферою. Люди старого міста залишили після себе унікальні речі, варті уваги й мистецького цінування. Що залишать після себе бережанці сучасного？Приклад нелюбові до своєї історії？Сотні пластикових дверей та безликих фасадів？У більшості випадків стається саме так.

Місто, яке нам треба？Ми самі робимо вибір: між сірою однотипністю, байдужістю під благородними гаслами та справжніми кроками популяризації та піклування про свою історію.