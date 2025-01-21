На Тернопільщині зіштовхнулися три автівки

20 січня до поліції надійшло повідомлення про автопригоду в селі Комарівка, в якій зіткнулося три транспортних засоби.

При виїзді на місце аварії правоохоронці встановили, що водійка Peugeot 5008 виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з автомобілями марки Mazda 6 та Volkswagen Golf.

У результаті удару травми отримали кермувальники Peugeot та Mazda.

Їх бригада екстреної медичної допомоги з тілесними ушкодженнями госпіталізувала до травматологічного відділення.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.