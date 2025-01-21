На Тернопільщині командир взводу майже рік нараховував підлеглому «бойові» за ремонт будинку своєї доньки

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та Нацполіцією викрили командира взводу однієї з військових частин на Тернопільщині. Він використовував підлеглого військовослужбовця для робіт на родинних об’єктах нерухомості із виплатою «бойових». Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Погляд.

Військовослужбовці підрозділу були залучені до виконання завдань у зоні бойових дій. У квітні 2023 року командир взводу запропонував підлеглому солдату не їхати на передову, а відремонтувати будинок його доньки на Тернопільщині. За це він пообіцяв військовому нараховувати усі бойові доплати.

Підлеглий погодився і до грудня 2023 року не перебував на службі, а працював на приватному будівництві. За цей час солдату безпідставно нарахували та виплатили понад 1 млн грн грошового забезпечення та доплат за нібито участь в бойових діях.

Командиру повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від до 6 років.

Солдату, який працював на будівництві замість служби, повідомлено про підозру в ухиленні від несення служби (ч. 4 ст. 409 КК України). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності. Також вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.