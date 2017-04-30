На Тернопіллі стартувала найбільша в Україні спортивно-патріотична гра «Гурби-Антонівці 2017» (фото)

У тернопільських лісах змагаються у спритності та вмінні виживати більше 400 хлопців та дівчат з усієї України. На Шумщині урочисто стартувала ювілейна п’ятнадцяна спортивно-патріотична теренова гра «Гурби – Антонівці – 2017». Урочистості відбулися на території музею «Штаб УПА-Південь», що неподалік села Антонівці.

Саме тут у 1944 році підрозділи Української Повстанської Армії потрапили в оточення військ НКВД, так званий „Гурбинський мішок”. П’ять тисяч українських героїв мужньо боролися проти понад 35 тисяч окупантів і після кількох виснажливих днів бою вирвалися з оточення. Цей бій увійшов в історію як найбільший бій УПА. Тому, молодь з усієї України вшановує полеглих тут українських героїв та знищених після бою мешканців села Антонівці.

Суть гри полягає в тому, що учасники діляться на дві команди – два курені, які змагаються між собою за прапори одна одної та за кількість «вбитих» гравців суперника. Перемогу отримує той, хто захоплює прапор противника і при цьому відстоює свій. Учасники змагань гартують свої характери, отримують навички виживання у лісі в умовах, близьких до партизанських, орієнтування на місцевості, користування засобами зв’язку.

Триватимуть змагання до 2 травня, тож попереду у молоді три насичені і цікаві дні.