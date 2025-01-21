У Тернополі на територію дитсадка підкинули гранату

21 січня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від працівниці місцевого дошкільного навчального закладу про те, що на території садочка виявлено предмет, схожий на гранату.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції та співробітники вибухотехнічної служби ГУНП.

За попередніми даними фахівців, знайдений предмет є навчально-тренувальною гранатою, яка не становить загрози. Її поліцейські вилучили.

Евакуація дітей та працівників закладу не проводилася, оскільки небезпеки для життя та здоров’я людей не було.

Триває перевірка.