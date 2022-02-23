На центральній вулиці Тернополя натрапили на міну

Під час земляних робіт на території новобудови робітники натрапили на мінометну міну ММ-82 мм часів Другої світової війни.

Інцидент трапився у центрі Тернополя – на вулиці Крушельницької 22 лютого о 13:50 год.

Цього ж дня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління вилучено та знищено в безпечному місці протитанкову магнітну міну ТМІ-43 мм, три артилерійські снаряди, калібром 88, 50 та 37 мм, часів Другої світової війни.

Їх знайшли напередодні у полі поблизу с. Доброполе Бучацької територіальної громади та на території лісового масиву поблизу с. Рідколісся Монастириської територіальної громади Чортківського району

Джерело: ДСНС в Тернопільській області