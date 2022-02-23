Житель Теребовлянщини зберігав вдома 3,5 тони спирту і підроблені акцизні марки

В одному з сіл Микулинецької громади затримали чоловіка, який займався фальсифікацією алкоголю.

43-річного чоловіка обшукали. Поліцейські вилучили в нього 3,5 тони спирту, понад 450 пляшок горілчаних напоїв різних торгових марок, 120 літрів спиртосуміші, розлитої у пластикові пляшки, підроблені марки акцизного податку, етикетки, порожню тару та корки. Окрім цього, в господарстві чоловіка знайшли більше 700 пачок цигарок без марок акцизного збору.

Зразки вилученої продукції направлені для проведення експертного дослідження. Правоохоронці встановлюють шляхи її походження.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 204 (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає штраф від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Теребовлянська місцева прокуратура.

Нагадаємо, на території краю триває всеукраїнська операція «Акциз». Мета – припинення нелегального розповсюдження підакцизної продукції без сплати податків.

Джерело: ГУНП в Тернопільській області