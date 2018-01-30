На Збаражчині Audi збило маму з донькою. Водій втік

Вчора ввечері в с. Лози Збаразького району водій Audi збив жінку і її доньку. Після цього намагався накивати п’ятами.

Постраждалих доправили в медзаклад. У 36-літньої жінки — травма хребта, сильно пошкодила й голову. Чимало ушкоджень зазнала її донька, якій 19 років.

Незабаром після аварії правоохоронці наздогнали водія-втікача. Ним виявився 26-літній мешканець с. Бодаки Збаразького району. Він визнав свою вину. Розповів, що в його машині якраз зламалася права фара й через погане освітлення проїжджої частини дороги не помітив пішоходів.

Жінка з дочкою йшли по узбіччі згідно з правилами безпеки — назустріч машинам. Від зіткнення з ними в Audi сильно пошкодилося лобове скло, однак водій розповів, що нікого на дорозі не помітив, тому поїхав далі.

Слідство наразі триває.