Дитячій клінічній лікарні передали нове обладнання на чверть мільйона гривень

Медичні прилади закуплені за кошти, зібрані на Тернопільщині в рамках проведення XІІ Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця». Загалом вдалось отримати 244 102, 27 гривень. Завдяки цій сумі дитяча лікарня отримала авторефрактометр HRK-7000 HUVITZ, щільову лампу LS- стіл, а також радугу.

За словами голови обласної ради, передача обладнання має надзвичайно важливе значення. Це не лише дасть можливість поліпшити якість надання медичних послуг найменшим пацієнтам області, але й ілюструє високі моральні якості наших краян.

– Кажуть, що під час складних випробувань люди черствіють, робляться байдужі до чужого болю та горя. Проте, це не про наш народ, адже не міліє джерело щирості та співчуття в Україні та нашій області. Діагностика та лікування дітей області цим обладнанням здійснюватиметься безкоштовно. Це ще раз демонструє істину, висловлену древніми: «добрі звичаї мають більше значення, ніж хороші закони». Тож хочу подякувати організаторам та учасникам акції та побажати і в подальшому не розгубити здатності відчувати чужий біль. Переконаний, що це не пройде намарно, адже доброта – це те, що може почути глухий і побачити сліпий. А маленьким пацієнтам бажаю швидкого одужання, колегам – успіхів та досягнень у боротьбі з недугами, – зазначив Віктор Овчарук.

До слова, з 9 березня по 9 квітня 2017 року по всіх регіонах України тривала благодійна акція «Серце до серця», головною метою якої є збір коштів на придбання медичного обладнання для обласних дитячих лікарень України.

Також нагадаємо, минулого року за рахунок коштів бюджету розвитку обласній дитячій клінічній лікарні придбали 2 апарати штучної вентиляції легень для новонароджених та лапароскопічну стійку на загальну суму 4150 тис. гривень.