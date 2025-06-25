На зупинці у Тернополі знайшли зниклу дитину

Нещодавно у вечірній час патрульні поліцейські Тернополя оперативно відреагували на тривожне повідомлення про зникнення дитини. Орієнтування на зниклого хлопчика негайно було передано всім екіпажам.

🔎 Незабаром інспектори Юрій Тернопільський та Денис Гнідий на одній із зупинок громадського транспорту помітили розгубленого 6-річного хлопчика, який підходив під опис. Поліцейські обережно поспілкувалися з дитиною, заспокоїли її та доставили до матері, яка вже перебувала в стані сильного хвилювання.

👩‍👦 З жінкою проведено профілактичну бесіду, а інформацію передано до ювенальної поліції для подальшої перевірки умов виховання дитини.

Поліція нагадує:

Діти — це найцінніше, що ми маємо. Будьте уважними до своїх малюків, не залишайте їх без нагляду, особливо в людних або незнайомих місцях.

Ми — завжди поряд, щоб допомогти. 💙