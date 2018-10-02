По 555 тисяч грн подарували трьом селам Тернопілля з нагоди 555-річчя

30 вересня відбувся сільський фестиваль з нагоди 555-ти річчя від першої письмової згадки про села Шляхтинці, Лозова та Стегниківці Тернопільського району, які входять в Байковецьку об’єднану територіальну громаду.

Голова Байковецької ОТГ Анатолій Кулик вручив старостам цих населених пунктів грошові сертифікати на суму 555 тисяч грн, які будуть спрямовані на втілення соціальних проектів у кожному із сіл- іменників.

Того дня відбувся концерт за участю знаних митців та місцевих аматорів. Частували варениками із Шляхтинців, борщем з Лозової, солодким печивом і тортом із Стегниківців.