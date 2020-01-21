У Тернополі на карантин закрили поки один клас, а найбільше хворіють у чотирьох школах міста

🔷 Найбільше школярів на грип і ГРВІ у Тернополі захворіло у школах №6, 13, 14, 18, педагогічному ліцеї – понад 8%.

🔷 У нашому місті тимчасово призупинили навчання лише в одному класі. Це 4–Б класичної гімназії. В інших класах і школах навчання триває.

🔷 Середній показник захворюваності на грип і ГРВІ по школах Тернополя – 5,3 %. Лікарі наголошують: найкраща профілактика грипу – це вакцинація. Проконсультуйтеся зі своїм педіатром. Саме він підкаже, чи у вашої дитини протипокази.

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