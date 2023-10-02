ВАКС оприлюднив нові подробиці справи ухилянтів Людмили Марченко, до якої причетний Фонд ще одного нардепа

Вищий антикорупційний суд оприлюднив нові подробиці справи ухилянтів екс-нардепки від «Слуги народу» Людмили Марченко. У цій справі лист-звернення щодо переправлення громадянина за кордон під виглядом волонтера скеровувала благодійна організація «Фонд родини Камельчуків», співзасновницею якої дружина нардепа від «Слуги народу» з Львівщини Юрія Камельчука.

Про причетність до справи «Фонду родини Камельчуків» йдеться в ухвалі слідчого судді ВАКС щодо продовження строків досудового розслідування кримінального провадження від 4 вересня, на яку звернув увагу портал «ДК Захід».

За даними YouControl, Благодійна організація «Фонд родини Камельчуків» зареєстрована у Києві у 2021 році. Її співзасновницями є дві мешканки Червонограда – Тетяна Камельчук, дружина нардепа Юрія Камельчука, та Ірина Богачова. На сайті фонду декларується, що організація «надає підтримку та фінансування нужденним дітям на території всієї України», а під час повномасштабної війни фонд зосередився на отриманні та передачі гуманітарної допомоги з-за кордону.

Сам Юрій Камельчук спершу відмовився коментувати причетність фонду до справи ухилянтів, оскільки розслідування ще триває. «Я не можу без дозволу слідчих чи органів НАБУ, з якими я зустрічався і давав пояснення, нічого коментувати. Інакше це може зашкодити розслідуванню», – заявив Юрій Камельчук ZAXID.NET.

За кілька хвилин нардеп передзвонив та заперечив причетність «Фонду родини Камельчуків» до згаданої справи: «Ні я, ні мої помічники, ні дружина не оформляли подібних довідок. Додатково фонд скерує звернення в НАБУ для пояснення цієї ситуації». Камельчук припустив, що хтось підробив лист-звернення для виїзду ухилянта від імені його благодійної організації.

Нагадаємо, тепер вже колишній нардепці Людмилі Марченко та її помічниці повідомили про підозру у зловживанні впливом, вчиненому у змові групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 ККУ).

У липні цього року нардепка спільно зі своєю помічницею за хабар 5300 доларів пообіцяла громадянину посприяти у внесенні його даних в інформаційну систему «Шлях» для виїзду за кордон.

За матеріалами справи, відповідний лист-прохання до Бучанської районної військової адміністрації скерувала благодійна організація «Фонд родини Камельчуків». На підставі цих документів Київська ОВА надала дозвіл згаданому чоловікові на виїзд за кордон як волонтера з метою перевезення гуманітарного вантажу на територію України.

Після одержання дозволу помічниця нардепки зустрілась з громадянином та отримала від нього другу частину обумовлених коштів – 2 800 доларів, які згодом передала народній обраниці.

НАБУ оприлюднило відео розмов, де чути, як обраниця та її помічниця обговорюють з іншими особами вартість своїх послуг за те, що допоможуть внести їх дані до системи «Шлях». Також камери спостереження зафіксували, як народна депутатка намагається позбутися незаконних грошей – просто викидає їх за паркан свого заміського будинку в Тернополі.

Вищий антикорпційний суд продовжив строк досудового розслідування згаданої справи до 9 листопада цього року.