Тернопільщину хочуть поділити на 61 громаду

20 січня в Міністерстві розвитку громад та територій України відбулись консультації зі створення Перспективного плану формування територій громад Тернопільської області, який ляже в основу проєкту Закону «Про адміністративно-територіальний устрій».

Від Тернопільщини участь у консультаціях взяли: заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Гайдук, народний депутат України Іван Чайківський, начальник Управління містобудування та архітектури Тернопільської ОДА Володимир Харченко, виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак, міський голова м.Чортків Володимир Шматько, міський голова м.Шумськ Володимир Плетюк, міський голова м.Збараж Роман Полікровський, міський голова м.Скалат Петро Савончак, Іванівський сільський голова Руслан Шафранович.

В ході консультацій був презентований варіант Перспективного плану формування територій громад Тернопільської області, в який увійшла 61 громада. Учасники консультацій детально розглянули пропозиції з формування громад у кожному районі Тернопільської області. В ході дискусії представники Мінрегіону, профільного комітету Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України висловили свої зауваження та пропозиції щодо презентованого проєкту плану.

Виконавчий директор Тернопільського РВ АМУ Ігор Гірчак висловив пропозиції Асоціації міст України щодо покращення представленого проєкту Перспективного плану формування територій громад Тернопільської області.

Найближчим часом відбудуться консультації з ОМС Тернопільщини та експертним середовищем щодо врахування висловлених зауважень до проєкту Перспективного плану. Після цього доопрацьований проєкт документу буде винесено на розгляд міжвідомчої робочої групи при Тернопільській ОДА та у лютому повторно буде презентовано у Міністерстві розвитку громад та територій України, йдеться на trvamu.blogspot.com.