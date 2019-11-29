Найменше село громади на Тернопільщині складається із 30 жителів

Село (Кренцилів) — найменший населений пункт Вікнянської громади Гусятинського району. За словами історика, краєзнавця Сергія Ткачова, зараз тут проживають всього тридцять осіб, 4 — шкільного віку.

Село загублене між зеленими горами, багате звичаями та традиціями. До сьогодні тут зберігається один із давніх видів кустарної діяльності — випалювання вапна в примітивних печах (вапнярках).

Історія Кренцилова сягає у сиву давнину. Тут знаходять сліди кам’яного, залізного та пізніших періодів існування людства.

Цікавою є нова історія села, коли воно було поділене на дві частини, опинившись на кордоні двох великих імперій — Російської та Австро-Угорської.

Поблизу хутора Крінцілів є «пуща відлюдника» з капличкою, що є одним з осередків зеленого туризму на Тернопільщині.

Також на південь від села є давнє городище-святилище Звенигород, яке входило до Збручанського культового центру.

Село межує з національним природним парком «Подільські Товтри».