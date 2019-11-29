Поліція просить упізнати чоловіка, якого знайшли у Борщівському районі

Борщівським відділенням поліції в Тернопільській області проводяться заходи щодо встановлення анкетних даних особи невідомого чоловіка, виявленого 29.11.2019 року в с. Боришківці, Борщівського району. В особи наявні ознаки розумової відсталості, мова нерозбірлива, відзивається на ім’я Володимир.

Прикмети особи:

Ріст 165 см, на вигляд 45-50 років, середньої тілобудови, лице овальне, волосся коротке чорного кольору з проявами сивини. Одягнутий в шапку кольору хакі, шкіряну куртку коричневого кольору, кофту сірого кольору, футболку сірого кольору з надписом “Адідас”, штани чорного кольору, кросівки чорного кольору з білою підошвою. При собі будь-яких документів, що посвідчують особу та мобільного телефону не має.

У разі отримання позитивної інформації, просимо надати відповідь на нашу адресу: 48702, вул. Івана Франка, 10, м. Борщів, Тернопільської області, тел. ч/ч: (03541) 2-12-45, 0968967739 або на лінію 102.

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