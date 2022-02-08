«Націоналізм – це не застиглі догми, це живий вогонь», – Михайло Головко на  IX «Бандерівських читаннях»

«Національний суверенітет, як визначальна риса націоналізму крізь призму історії та глобалізації» – з такою доповіддю під час IX «Бандерівських читань» виступив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Він акцентував увагу на тому, що націоналізм — це, у першу чергу, суверенітет нації над державою.

– Націоналізм – це не застиглі догми, це живий вогонь, проміння якого є дороговказом для нації! Керівництву України для того, щоб отримати вигоду з сучасної міжнародної ситуації, слід негайно дослухатися до націоналістів в усіх сферах функціонування держави й життя суспільства. Лише потужний загальнонаціональний рух та солідарність нації можуть нам дати бажаний результат і не тільки зберегти існуючі геополітичні можливості, але й перетворитися на один з локальних центрів сили! – зазначив Михайло Головко.

Політик підкреслив, що геополітичне становище України характерне тим, що наша країна перебуває в епіцентрі зіткнення цивілізацій, так було раніше, так є і зараз.

– Окрім серйозних ризиків, таке становище має також великі перспективи. Згадаймо, що наша Земля з часів античності неодноразово ставала епіцентром творення потужних держав. Україна – це не окраїна, вона була й має знову стати геополітичним центром, а не периферією. Ми стоїмо на межі двох світів уже тисячоліттями і завжди знаходимо в собі силу творити нове життя! Сучасний український націоналізм, який є ідеологічним і політичним продовженням ОУН, не можна огульно віднести ні до правої, ні до лівої ідеології. Так як бандерівці були вищими над ідеями класової експлуатації та класової боротьби, так і ми сучасні українські націоналісти, на противагу класу й гендеру, ставимо націю та сім’ю, – наголосив Михайло Головко.

Між світоглядною системою українського націоналізму та суспільно-політичними дефініціями чужинців лежить прірва настільки широка, як наш український степ, зауважив голова обласної ради.

– Основа цієї прірви полягає у тому, що націоналізм не можливий без віри, – віри не лише у націю, але й у Бога! Українці – це спільнота мертвих, що відійшли до Бога, живих, що перед Богом щоденно складають свій іспит та ненароджених, яких Бог подарує нації за благі діла їх батьків! Тільки віруюча та релігійна людина здатна збагнути справжні критерії того, що націоналізм може брати собі на озброєння і того, що націоналізм відкидає й поборює. Благо нації не вимірюється у зростанні ВВП на душу населення, коли душ стає менше та, коли в душах зменшується духовність! – зауважив Михайло Головко.

Україна, як і сто років тому, на межі світів, наша нація бореться за право творити нове життя, джерелом якого є ідеї українського націоналізму, наголосив свободівець.

– Тепер нової актуальності набувають ідеї бандерівців, слова Ярослава Стецька: «Україна повинна стати ідейним, моральним і культурним центром, навколо якого повинні зосереджуватись змагання інших поневолених народів… Україна має бути їх ідейним і моральним провідником у їхніх визвольних змаганнях». Знову історія рухається по спіралі, та як колись, так і тепер, українські націоналісти на вістрі боротьби нації за виживання й розвиток. Не мир нам потрібен, а тріумф правди! Нам потрібна Велика Україна! – підсумував Михайло Головко.