У Тернополі понад 200 дітей можуть отримати 1 000 за вакцинацію

У Тернополі понад 200 дітей віком від 14 років щеплені двома дозами. Про розповів меддиректор міської дитячої поліклініки Володимир Кучма, пише Суспільне.

Від сьогодні, 7 лютого, вони зможуть отримати тисячу гривень за вакцинацію.

Нагадаємо, розширили програму «єПідтримка» на засіданні Кабміну 2 лютого. Витратити гроші підлітки зможуть не лише на придбання книжок, квитки в кінотеатри чи абонементи в спортзал, а й на освітні послуги, дитячі позашкільні гуртки, перебування в літніх чи спортивних таборах, спорттовари, канцелярське та шкільне приладдя. Також цими грошима можна оплатити проживання в гуртожитку чи харчування в закладі освіти, – розповів заступник Міністра економіки України Олександр Грибан. За його словами, розширивши програму, сподіваються, що більше підлітків вакцинуються від коронавірусу.

Сімнадцятирічний Андрій Руснак має два щеплення від ковіду. Сьогодні вирішив зареєструватися в «Дії», щоб отримати тисячу за вакцинацію. Хлопець розповів, як планує витратити ці гроші.

«Спершу абонемент в тренажерний зал купив би. А потім, на гроші, що лишилися, книги би замовив собі. Думаю, на сайтах книгарень є послуги «Єпідтримки». То я б замовив собі дві книги Дейла Карнегі, наприклад».

Фахівчиня банку Докія Кузьменко розповіла, що потрібно зробити, аби отримати тисячу гривень на картку.

«Підлітки, які вже є клієнтами банку, можуть відкрити додаток Єпідтримки буквально в декілька кліків у мобільному банку. Для цього треба оновити додаток, зайти у вкладку «Гаманець», натиснути меню додати та вибрати картку Єпідтримка. Для зарахування допомоги достатньо перейти за посиланням у додаток «Дія» та подати заявку на виплату допомоги»

«Якщо дитині виповнилося 14 років і вона ще не користується картками, необхідно пройти ідентифікацію в будь-якому відділенні банку, маючи при собі іпен та паспорт громадянина України чи паспорт для виїзду за кордон», – каже Докія Кузьменко.

Нагадаємо, програма «єПідтримка» стартувала торік 14 грудня. Українці, щеплені двома дозами вакцини від КОВІДу та зареєстровані у застосунку «Дія», можуть отримати тисячу гривень. Витратити гроші можна на ті сфери бізнесу, які зазнали найбільших втрат під час пандемії – культуру, спорт і транспорт. Також люди від 60-ти років можуть витратити ковідну тисячу на ліки.