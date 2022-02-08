Санкарка Стецьків – у топ-20 після перших двох заїздів на Олімпіаді-2022

Як виступили українки у перший змагальний день.

Третій змагальний день Олімпіади-2022 для українців закінчувався заїздами у санному спорті. Свої виступи у Пекіні розпочали санкарки.

Україну у жіночому санному спорті на Олімпійських іграх у Пекіні представляють дві спортсменки: досвідчена Олена Стецьків, для якої це третя Олімпіада. А також 18-річна Юліанна Туницька – дебютантка Олімпійських іграх.

Перед стартами на Олімпіаді-2022 українські санкарки мали можливість провести тренування перед офіційними виступами. На відміну від Андрія Мандзія, який пропустив чотири тренувальні заїзди через позитивний тест на коронавірус, і Стецьків, і Туницька повноцінно підготувалися до Ігор на олімпійській трасі у Пекіні.