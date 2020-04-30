Національний банк України з 3 червня введе в обіг монети номіналом 10 гривень

❗️Національний банк України з 3 червня 2020 року введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти.

🔰Це – частина комплексного рішення з оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, що триває з 2014 року та має на меті забезпечити в Україні надійніші та захищеніші від підроблень банкноти, зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави. Введення в обіг нових обігових монет номіналом 10 гривень завершить цей процес.

✅Завдяки комплексним змінам номінальний ряд гривні зрештою скоротиться до оптимального розміру – 12 номіналів. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень).

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