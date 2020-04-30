У Бережанському районі за сьогодні одне підтвердження інфікованості на COVID-19
Станом на 16.00 год. 30 квітня 2020 року у Бережанському районі + 1 випадок захворюваності на COVID-19. Про це повідомляють в районній адміністрації.
Хворий проходив обстеження для виключення діагнозу COVID-19. Не є жителем Бережанського району, але виявлений на території району. Коло контактних осіб встановлюється.
Отже, від початку епідемії коронавірусу COVID-19 в Бережанському районі:
– підтверджено 3 випадки захворюваності на коронавірус;
– 1 хворий одужав;
– 17 підозр спростовано;
– 3 відібраних матеріали на COVID-19 перебуває на дослідженні.
Щоденну інформацію про стан матеріально-технічного забезпечення Бережанської ЦРКЛ можна переглянути за посиланням: https://youcontrol.com.ua/virus/