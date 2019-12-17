Наукова спільнота Тернополя поповнила свої лави новим Академіком

Наукова спільнота поповнила свої лави новим Академіком, заслуги якого були високо оцінені президією Академії Наук Вищої Школи України.

Ми щиро вітаємо та пишаємося досягненнями нашого колеги, професора, доктора біологічних наук Олега Покотила (Олег Покотило)! , – йдеться на офіційній сторінці Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя. – Дякуємо Вам за вашу активну наукову та громадянську позицію та бажаємо подальших становлень у вашому житті!