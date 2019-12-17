Наукова спільнота Тернополя поповнила свої лави новим Академіком
Наукова спільнота поповнила свої лави новим Академіком, заслуги якого були високо оцінені президією Академії Наук Вищої Школи України.
- Ми щиро вітаємо та пишаємося досягненнями нашого колеги, професора, доктора біологічних наук Олега Покотила (Олег Покотило)! , – йдеться на офіційній сторінці Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя. – Дякуємо Вам за вашу активну наукову та громадянську позицію та бажаємо подальших становлень у вашому житті!