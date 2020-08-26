Навчальні заклади Тернопільщини отримали нові шкільні автобуси

12 шкільних автобусів отримали загальноосвітні заклади області. Один з них – спеціальний для дітей з особливими освітніми потребами. 26 серпня заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Гайдук вручив сертифікати та ключі від транспортних засобів керівникам навчальних закладів.



«Шкільний автобус – це перш за все безпека дітей у дорозі до школи, спокій батьків, і, звичайно, забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожного школяра, який проживає у сільській місцевості. Адже діти повинні із задоволенням ходити до школи. У них, як і вчителів, має бути можливість комфортно та безпечно доїхати на уроки і повернутися додому. Обласна влада робить все для того, щоб для тих, хто навчається і працює в освітніх закладах, були створені якнайкращі умови. І вручення шкільних автобусів − реальне цьому підтвердження», – зазначив заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Гайдук.



Він додав, що придбання автобусів здійснювалося за рахунок співфінансування: 70% – кошти державної субвенції і 30% – місцевих бюджетів. На закупівлю автобусів використано 21 млн. 890 тис. грн. , а з місцевих бюджетів – 6 млн. 600 тис. грн. Вартість спецавтобуса 2 млн. 185 тис. грн. з державного бюджету і 675, 6 тис. грн з місцевого.



«Сьогодні шкільні автобуси отримали заклади середньої освіти 4 районів, 4 ОТГ, 1 міської ради та 3 заклади інституційного догляду та виховання дітей. В умовах оптимізації навчальних закладів держава повинна дбати про доїзд дітей до шкіл та їхню безпеку. Тому я сподіваюся, що державна програма буде діяти і надалі», – зазначив Ігор Гайдук.