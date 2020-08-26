“Чому лише Зеленський і Порошенко?”

“Святкування Дня Незалежності, на жаль, використовують для політичних розборок та протистоянь”, – вважає колишній голова Тернопільської обласної партійної організації “Громаднська позиція”, депутат міської ради Петро Ландяк.

Нас прагнуть підвести до дилеми: якщо не один (ЗЕЛЕНСЬКИЙ) – то інший (ПОРОШЕНКО)? Чому такі крайнощі? А інших осіб не може бути? – запитує у мережі Фейсбук Петро Ландяк. – Нам хочуть сформувати думку, що є лише біле і чорне, і ніби інших кольорів немає? Але є ще й інші відтінки, є і інші кольори, є і можуть бути інші учасники, крім вищевказаних двох, і головне є ще ЦІННОСТІ, а якраз їх носіїв – не так вже й багато! Хто виграє від боротьби вищевказаних осіб? Точно не народ!!! Одна сторона хоче втримати цифру 73, а інша – зцементувати 25. А яка мета цих змагань? Пригадую радянський час. Головне завдання радянської ідеології було знайти ворога і вже на власній брехні тримати людей в своїй орбіті. То був час боротьби двох світових систем. Щось дуже подібне тепер, лише в межах внутрішньо-державних протистоянь груп, кланів, партій, які, на жаль, розривають країну. В цій боротьбі народ і його інтерес – не є ціллю учасників боротьби, а лише засобом для здобуття влади. Якщо співставляти слова і діла київських і місцевих високопосадових чиновників і уважно їх аналізувати – в нас має появитись багато: ЧОМУ? Мені здається, ми не достатньо бачимо брехню, лукавство, зловживання владою. А як на цьому “ґрунті” можна щось збудувати, крім власного інтересу? Давайте думати, давайте заглиблюватись, давайте шукати інших учасників, крім вищевказаних двох, адже Україна є значно багатшою…