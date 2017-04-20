Новини Тернополя 

Не стало відомого тернопільського фотохудожника-анімаліста Едуарда Кислинського

Redaktor 523 Views Прокоментуй!

Служінню улюбленій справі Едуард Вікторович віддав понад 40 років!.. Захоплення фотосправою почалося, коли йому, восьмирічному хлопчині, на свято замість іграшки подарували цілком дорослу “забавку” — фотоапарат “Смена”.

14 квітня не стало відомого тернопільського фотохудожника-анімаліста  Едуарда Кислинського. Цьогоріч у лютому свій 50-ий день народження він святкував уже будучи прикутим до лікарняного ліжка… І хоча для такого, як він — невтомного мандрівника, який у пошуках вдалого кадру об’їздив половину земної кулі, побував у рідкісних куточках нашої планети, 50 — це зовсім і зовсім небагато, проте важка і невиліковна хвороба вмить обірвала усі плани і задуми… Напередодні ювілею фотомайстер за допомогою друзів ще втілив у життя свою мрію — відкрив експозицію власних робіт у столиці. Виставка робіт Едуарда Кислинського “Очі в очі” зібрала безліч захоплених відгуків публіки та мистецтвознавців, друзі збирали кошти на лікування, але…   До свого 50-го Великодня чоловік уже не дочекався…

Служінню улюбленій справі Едуард Вікторович віддав понад 40 років!.. Захоплення фотосправою почалося, коли йому, восьмирічному хлопчині, на свято замість іграшки подарували цілком дорослу “забавку” — фотоапарат “Смена”. З часом фотографування із дитячого захоплення переросло в улюблену справу. В індустріальному Донбасі, де минало його дитинство, недремний об’єктив фотографа найбільше цікавила… дика природа. Власне, саме це і продиктувало вибір професії: 16-річний Едуард вступив до лісогосподарського технікуму в Тульській області. Із рідного Донецька туди було 16 (!) годин їзди…

А після закінчення навчання на роботу чоловік поїхав аж у далеку Костромську область. Саме там по-справжньому закохався у фотополювання: коли, озброївшись тільки фотоапаратом, “ходив” на ведмедя і на рись…

Згодом, під час військової служби, Едуард Кислинський потрапив до Німеччини, де прожив кілька років. А повертаючись із “Дойчлянду”, завітав на Західну Україну — провідати товариша, котрий мешкав у Тернополі. І так закохався у наше місто, що замешкав тут!

Едуард Кислинський  жив у Тернополі майже три десятки років. Одружився з тернополянкою, виховував донечку… У численних інтерв’ю зізнавався, що природа нашого міста настільки чарівна та багата, що кращих пейзажів і шукати годі. А сотні вдалих знімків принесли майстру нагороди і визнання далеко за межами нашого міста і навіть України… Нині пам’ять про фотомайстра залишиться у його світлинах…

Співчуття

Світла пам’ять колезі
Після тривалої важкої хвороби помер наш колега,
видатний майстер фотографії живої природи Едуард Кислинський.
Тернопільський фотохудожник-анімаліст за останніх десять років підкорив численні фотосалони і галереї світу своїми неперевершеними роботами із життя дикої природи. Доля подарувала йому чимало творчих вершин, трофеїв, медалей, обкладинок престижних фотовидань, але водночас виявилася невблаганно жорстокою…
Колеги-фотографи з Тернополя глибоко сумують з приводу передчасної смерті Едуарда Кислинського і висловлюють співчуття його рідним та близьким.
Джерело: НОВА Тернопільська газета

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *