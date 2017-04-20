14 квітня не стало відомого тернопільського фотохудожника-анімаліста Едуарда Кислинського. Цьогоріч у лютому свій 50-ий день народження він святкував уже будучи прикутим до лікарняного ліжка… І хоча для такого, як він — невтомного мандрівника, який у пошуках вдалого кадру об’їздив половину земної кулі, побував у рідкісних куточках нашої планети, 50 — це зовсім і зовсім небагато, проте важка і невиліковна хвороба вмить обірвала усі плани і задуми… Напередодні ювілею фотомайстер за допомогою друзів ще втілив у життя свою мрію — відкрив експозицію власних робіт у столиці. Виставка робіт Едуарда Кислинського “Очі в очі” зібрала безліч захоплених відгуків публіки та мистецтвознавців, друзі збирали кошти на лікування, але… До свого 50-го Великодня чоловік уже не дочекався…

Служінню улюбленій справі Едуард Вікторович віддав понад 40 років!.. Захоплення фотосправою почалося, коли йому, восьмирічному хлопчині, на свято замість іграшки подарували цілком дорослу “забавку” — фотоапарат “Смена”. З часом фотографування із дитячого захоплення переросло в улюблену справу. В індустріальному Донбасі, де минало його дитинство, недремний об’єктив фотографа найбільше цікавила… дика природа. Власне, саме це і продиктувало вибір професії: 16-річний Едуард вступив до лісогосподарського технікуму в Тульській області. Із рідного Донецька туди було 16 (!) годин їзди…

А після закінчення навчання на роботу чоловік поїхав аж у далеку Костромську область. Саме там по-справжньому закохався у фотополювання: коли, озброївшись тільки фотоапаратом, “ходив” на ведмедя і на рись…

Згодом, під час військової служби, Едуард Кислинський потрапив до Німеччини, де прожив кілька років. А повертаючись із “Дойчлянду”, завітав на Західну Україну — провідати товариша, котрий мешкав у Тернополі. І так закохався у наше місто, що замешкав тут!

Едуард Кислинський жив у Тернополі майже три десятки років. Одружився з тернополянкою, виховував донечку… У численних інтерв’ю зізнавався, що природа нашого міста настільки чарівна та багата, що кращих пейзажів і шукати годі. А сотні вдалих знімків принесли майстру нагороди і визнання далеко за межами нашого міста і навіть України… Нині пам’ять про фотомайстра залишиться у його світлинах…

Співчуття

Світла пам’ять колезі

Після тривалої важкої хвороби помер наш колега,

видатний майстер фотографії живої природи Едуард Кислинський.

Тернопільський фотохудожник-анімаліст за останніх десять років підкорив численні фотосалони і галереї світу своїми неперевершеними роботами із життя дикої природи. Доля подарувала йому чимало творчих вершин, трофеїв, медалей, обкладинок престижних фотовидань, але водночас виявилася невблаганно жорстокою…

Колеги-фотографи з Тернополя глибоко сумують з приводу передчасної смерті Едуарда Кислинського і висловлюють співчуття його рідним та близьким.

