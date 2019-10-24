Нащадок провідника ОУН Віктор Ратушний отримав «Лицарський Хрест Добровольця»

Феномен добровольства здавна притаманний українцям. Століття тому прадід тернополянина Віктора Ратушного у проводі ОУН боровся задля втілення заповітної мрії про незалежність України, а тепер, у час творення новітньої історії України, сам Віктор пішов воювати проти російського агресора.

Спільно з 16-ма іншими добровольцями Тернопільщини Віктора Ратушного у День захисника України цьогоріч прижиттєво нагородили орденом «Лицарський Хрест Добровольця».

Позивний у Віктора – «Вальтер». Хлопець народився та проживає в Тернополі. Доброволець 6-ї резервної сотні ДУК «Правий сектор». Ще з дитинства Віктор надихався героїзмом та відчайдушністю прадіда Івана, котрий був провідником ОУН на Кіровоградщині. Як згадує родина свого славного предка, у Івана склалося непросте життя, та був чоловік великою людиною – від крайового до професора університету у Глазго – місті на заході Шотландії.

В цей непростий та героїчний час боротьби за власну державу Віктор Ратушний, спільно з сотнями інших патріотів і патріоток, пішов на війну добровольцем. Мав бої у Мар’їнці. Під Донецьком у 2019 році вояк отримав вогнепальне поранення, коли під час евакуації із позиції потрапив зі своєю групою в засідку.

Сьогодні Віктор – керівник книжкового видавництва та підприємець. Одружений, виховує двох доньок. Сповідує чоловік націоналістичні погляди. Як мовиться, в українського націоналіста Велика Ідея в серці, вогонь революційного духа в грудях, міцні й гнучкі м’язи, сталеві нерви, бистрий соколиний зір і слух та твердий п’ястук.

— Хоч не кожен може захищати нашу країну зі зброєю в руках, та усякий із нас може по-іншому показати, що вболіває за свою Батьківщину. Так, у кожному вчинку у будь-яку хвилину життя ви покажете обличчя своєї України. Нехай ваші дії будуть не соромом для тих,х то поліг за наше мирне майбутнє. Гідний приклад показуйте і своїм дітям. Аби наші нащадки знали, хто зі зброєю в руках першими протистояли озброєній російській армії, — зазначив Віктор Ратушний на церемонії нагородження.

Як наголосив доброволець, саме завдяки багатьом героїчним представникам української нації – їхній мужності, відданості національним інтересам і щирому патріотизму вдалося зупинити російського агресора, дати змогу мобілізувати сили в тилу й озброїти армію.