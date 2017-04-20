Як тернополянин двічі “попав” на гачок шахраїв

Схема вже відома: на телефон потерпілого зателефонував невідомий та запропонував за винагороду повернути вкрадений декілька днів тому велосипед. Чоловік дуже хотів повернути двоколісник, тому погодився перерахувати через термінал винагороду у розмірі 600 гривень.

Гроші справно потрапили на рахунок шахрая, а от велосипед до господаря так і не провернувся. Довелося писати ще одну заяву в поліцію.

Краяни, не поспішайте поповнювати рахунки аферистів. Двічі подумайте, перш ніж виконувати умови незнайомців, особливо якщо ті вимірюються готівкою. Аферисти використовують будь-які можливості аби виманити гроші, і, на жаль, їм це вдається набагато частіше аніж пересічним громадянам мислити та діяти розсудливо.