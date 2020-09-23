Не торкнувся і не вплинув COVID-19 лише на владу, – Петро Ландяк про наслідки пандемії

Нещодавно депутат міської ради, громадський діяч, директор ТОВ “Торговий дім “Універсальний” Петро Ландяк побував на Київському залізничному вокзалі, який його вразив.

Адже він опустів.

Раніше на вокзалі було багато торгових кіосків, бутиків… Бачимо коронавірус “змів” їх усіх, – про побачене Петро Ландяк пише у мережі Фейсбук.

Тут працював малий і середній бізнес, тут були робочі місця…

Петро Ландяк застав практично безлюдний зал очікувань, а це показує зайнятість і доходи залізної дороги , які також знищив коронавірус.