Не торкнувся і не вплинув COVID-19 лише на владу, – Петро Ландяк про наслідки пандемії
Нещодавно депутат міської ради, громадський діяч, директор ТОВ “Торговий дім “Універсальний” Петро Ландяк побував на Київському залізничному вокзалі, який його вразив.
Адже він опустів.
Раніше на вокзалі було багато торгових кіосків, бутиків… Бачимо коронавірус “змів” їх усіх, – про побачене Петро Ландяк пише у мережі Фейсбук.
- Тут працював малий і середній бізнес, тут були робочі місця…
Петро Ландяк застав практично безлюдний зал очікувань, а це показує зайнятість і доходи залізної дороги , які також знищив коронавірус.
- Не торкнулась і не вплинула ця хвороба лише на владу, яка працює в повному складі , в звичному режимі, ніби проблем в країні немає. Всі чиновники регулярно виходять на роботу, всі чітко отримують зарплату. Наскільки знаю і з преміальними проблем немає.
Також не вплинув коронавірус на ХАБАРІ- як брали так і дальше беруть, навпаки , як мухи, які осінню стають агресивними, так і чиновники “доривають” останнє, бо хто знає як буде після дня виборів, 25 жовтня.
Петро Ландяк робив запит, як працюють чиновники під час карантину.
- Всі чиновники працювали в штатному режимі, за власний рахунок вони не виходили в відпустки, це при тому, що значно частина бізнесу не працювала через обмеження пов’язані з пандемією. Є суттєві зменшення поступлень до бюджету, але чиновник кризи не відчув! Ось де квітесенція!