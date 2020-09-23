Ранок 23 вересня: в Україні – 3 497 нових випадків коронавірусу, на Тернопільщині — 337

За останню добу в Україні виявили 3 497 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 23 вересня сягнула 184 734.



Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.



Найбільше нових випадків недуги виявили Харківській (403), Тернопільській (337) областях та місті Києві (307).



На щастя, 1 769 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 81 670 українців.



За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 63 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 705.



На Тернопільщині загалом захворіли 12 069 людей, з них за останню добу – 337. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 146 людей, 5 з них – за минулу добу.

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