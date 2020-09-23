Масова загибель риби на Тернопільщині

На ставку між с. Соколів та смт. Золотий Потік Золотопотіцької селищної ради минулих вихідних масово загинула риба. Після надходження інформації інспекторами Державної екологічної інспекції у Тернопільській області (далі – Інспекція) 21.09.2020 року було здійснено оперативний виїзд на місце надзвичайної події, де масову загибель риби було підтверджено, та проведено підрахунок кількості загиблих цінних видів риб, а саме: карась сріблястий – 6859 шт., плітка – 403 шт., короп (сазан) – 4 шт. Розраховується розмір шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу.

У цей же день, відділом інструментально-лабораторного контролю Інспекції були відібрані проби води для лабораторного аналізу. Попередні результати перевірки проб води (станом на 21 вересня) вже свідчать про критично малу кількість розчиненого кисню у воді.

Для встановлення причин масової загибелі водних біоресурсів на місці події працювала слідчо-оперативна група Бучацького ВП ГУНП у Тернопільській області, яка і встановить винних осіб.