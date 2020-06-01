Неповнолітній тернопільський водій: за що підліток відповідатиме перед судом?

29 травня близько 13 години, на лінію 102, надійшло звернення від заявника про те, що по вулиці Шкільній, рухається автомобіль BMW з порушенням ПДР, кермувальником якого, ймовірно, є неповнолітня особа.

Зупинивши вищевказаний автомобіль на вулиці Микулинецькій, патрульні підтвердили інформацію, надану заявником. За кермом іномарки перебував 17-річний хлопець, який не мав права керувати транспортним засобом.

Подальше спілкування із неповнолітнім патрульні продовжили у присутності його батька, який прибув на місце події.

На юнака 2003 р.н. інспектори склали протоколи за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка немає відповідних документів) КУпАП та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким) КУпАП. Рішення по справі прийматиме суд.