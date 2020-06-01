На Тернопільщині під покровом ночі покидьки знищили посіви пайовиків

ПІД ПОКРОВОМ НОЧІ знищено посіви ячменю на земельних паях мешканців села Смиківці Тернопільського району

Якщо їхати Підволочиським шосе з Тернополя, це поле – зліва перед в’їздом у Смиківці. Саме в районі добротних новобудов, що виросли тут за останнє десятиріччя. Гарні новобудови, гарне поле, гарна земля всього за 5 хвилин їзди від обласного центру. Тут мають земельні паї місцеві мешканці. Наприклад, сім’я Осадчуків обробляє в цьому місці 4,15 га. Надії Осадчук, яка працює завідувачкою клубу с. Смиківці, пай перейшов у спадок від діда, і всім сімейством – від великого до малого – родина садить тут картоплю, сіє зернові. З цього молода сім’я, у якій підростає 8-річний син, власне, і живе. А хто працює на землі, той знає, що таке дати лад такій площі, скільки ресурсів це вимагає, скільки зусиль.

– Дуже гарні цьогоріч були сходи озимого ячменю, – каже пані Надія. – Приходили сюди із сином – душа раділа, що недаремна наша праця, буде врожай. А в неділю, 10 травня, прийшли – не повірили очам: великими колами, як феєрверки, рови від коліс автомобіля, поле з’їжджене, посіви знищені. Не благодатне поле, а суцільна руїна.

Тривожна новина про знищені посіви ячменю на приватних земельних паях жителів Смиковець Тернопільського району миттєво облетіла соцмережі. Адже завдано шкоди не лише сім’ї Осадчуків, а й Богдана Цваника, Юрія Омельницького. Кола й рови від автомобільних шин вздовж і впоперек великого масиву ячмінного лану. Таке враження, що хтось недобросовісний або розважався, або не тямив, що робить, або зробив це навмисно.

– Від побаченого я був вражений. Так знищити людську працю, познущатися із землі-годувальниці – це не просто дикий вчинок, це – злочин, – не приховує емоцій Богдан Цваник, агроном за спеціальністю, який тривалий час працював у місцевому сільгосптоваристві. – Одразу вирішили звернутися в Тернопільське районне відділення поліції. Поліцейські приїхали, факт значного пошкодження посівів задокументували, Надія Осадчук і я написали письмові заяви. Без відповідного розслідування, покарання винних таке залишати не можна.

Надія Осадчук стверджує, що шкоду пайовикам у Смиківцях хтось робить не вперше. Попередніми роками були підпали вже майже дозрілого зерна, на виклик приїжджали рятувальники. На сусідньому паї односельчанин вирощену сою так і не зібрав, бо частина поля згоріла, частину стовкли під час гасіння вогню, а власник земельної ділянки від пережитого потрапив у лікарню. Але, як говорить пані Надія, поплакали тоді, пожурилися та й забули, бо треба було працювати далі. Думали – сталося випадково, за руку нікого не зловили. Не могли навіть уявити, що зловмисники зважаться нанести шкоду і в інший спосіб.

Власники паїв упевнені, що посіви на їхніх полях знищено навмисно. І поки реагування з боку районного відділення поліції нема й хід дій поліцейських на звернення селян їм невідомий, люди ведуть власне розслідування та збирають докази. На їхню думку, зловмисники й не підозрювали, що ганебний вчинок зафіксують камери спостереження на приватних будинках прилеглих до паїв вулиць Сонячної, Тернопільської та Леся Курбаса.

За словами Надії Осадчук, на відео чітко видно, як близько 3-ї ночі з 9 на 10 травня потужний легковий автомобіль заїжджає саме на площі з ячменем на приватних земельних ділянках. Роз’їзди посівами на достатньо високій швидкості тривали майже пів години – то колами, то взад-вперед.

– Видно, як машина посеред поля зупиняється, з неї виходить особа та дає вказівки тому, хто за кермом, – пані Надія стверджує, що не боїться збирати докази, хоча багато хто застерігає її від чергової небезпеки. – Неважко зрозуміти із відеозаписів, хто це робив, як очевидно й те, що намір був спланований, зловмисники добре знали, де чиє поле й де що росте, бо поруч є й інші земельні ділянки з посівами зернових. Їх не зачепили, і за п’ять хвилин до четвертої автомобіль виїхав на трасу.

Смиковецький сільський голова Володимир Сидяга щиро підтримує односельців, які зазнали втрат через дії наразі невідомих осіб. Йому важко віриться в те, що на таке можуть бути здатні жителі Смиківців – цивілізованого приміського села, яке всього за 5 км від Тернополя й жити в якому вважається за велику удачу.

– Знищено людську працю, майбутній врожай. На таке можуть бути здатні хіба варвари. Товктися по хлібові – великий гріх, – резюмує сільський голова.

Власники паїв у Смиківцях дуже сподіваються, що їхні заяви в поліцію не будуть покладені в «довгий ящик», адже зло має бути покаране, а жителі мають знати своїх «героїв». Щоби не кортіло під покровом ночі нашкодити ближньому.

Ганна МАКУХ