За вихідні у Тернопільській області підтверджено інфікування COVID-19 у 16 осіб

9 випадків інфікування COVID-19 підтверджено 31 травня та 7 – 1 червня. Загалом 16 випадків за вихідні. За весь час у Тернопільській області підтверджено 1176 випадків.

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 1 червня на Тернопільщині 1176 випадків COVID-19, 26 – летальних, 912 людей одужало

🔷м.Тернопіль – 114 (88 одужало, 2 летальних);

🔷Бережанський район – 3 (3 одужало);

🔷Борщівський район – 14 (13 одужало);

🔷Бучацький район – 71 (62 одужало, 1 летальний);

🔷Гусятинський район – 18 (14 одужало);

🔷Заліщицький район – 46 (41 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

🔷Збаразький район – 27 (21 одужало);

🔷Зборівський район – 3 (3 одужало);

🔷Козівський район – 25 (24 одужало, 1 летальний);

🔷Кременецький район – 397 (240 одужало, 8 летальних);

🔷Лановецький район – 19 (19 одужало);

🔷Монастириський район – 194 (187 одужало, 4 летальних);

🔷Підволочиський район – 7 (5 одужало);

🔷Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

🔷Теребовлянський район – 15 (15 одужало);

🔷Тернопільський район – 23 (14 одужало);

🔷Чортківський район – 53 (53 одужало);

🔷Шумський район – 142 (105 одужало, 7 летальних).

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