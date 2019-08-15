Незабутній літній відпочинок учнів Тернопільської школи №28 на березі Балтійського моря
Незабутнім та захоплюючим виявився літній відпочинок для 10 учнів Тернопільської школи № 28 у таборі на березі Балтійського моря.
- Завдяки налагодженій тристоронній Україно-Польсько-Німецькій співпраці наші діти отримали змогу відпочити та оздоровитися закордоном, – розповіла вчитель географії ТЗОШ №28 Мариняк Наталія Олексіївна. – Керівниками, організаторами та ініціаторами даного проекту були: Piotr Kostecki, керівник міжнародного проекту, Галина Трач, практичний психолог Хоростківської школи. Та велика дяка – директорці Тернопільської ЗОШ №28 Лілія Вавринів, що зробили, здавалося б, неможливе. Наші діти брали участь у різноманітних спортивних іграх і змаганнях: волейбол, футбол, посвята в спортивний клуб нових учасників, екскурсіях. Кожен день був насичений і різноманітний. Все було чітко сплановано. А ранкова гімнастика на березі моря – це щось! Міста Dąbki, Darłowo Darłówko, Biesenthal по-своєму залишилися у нашій пам’яті. Не одна сотня фото нагадуватиме нам про літо на березі Балтійського моря.