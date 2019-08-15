Програма мото-рок-пікніка у Чорткові
16 серпня (п’ятниця) Замок Гольських:
16:00 – зустріч та розселення гостей фестивалю, розбиття наметового містечка;
20:00 – вечір сучасної електронної музики (DJ Ari);
23:00 – перегляд кіно у замку (“Фортеця кіно”).
17 серпня (субота)
10.00 – 12.30 – безкоштовні екскурсії по місту;
13.00-13.30 – освячення мотоциклістів і мотоциклів настоятелем церкви Св.Покрови о.Михайлом (територія Церкви Святої Покрови, вул. Олени Теліги, 16);
13.30-14.00 – формування мотоколони та мотопробіг з укр.національною символікою по місту;
14.00-15.30 – мотовиставка, показові виступи мотоциклістів, фотографування гостей та учасників мото-рок-пікніка (Площа Героїв Євромайдану);
17:00 – рок-концерт за участю сучасних гуртів.
18 серпня (неділя)
10.00-12.00 – відвідування Богослужіння;
12.00-16.00 – завершення мото-рок-пікніка.