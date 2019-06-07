Незвично провели свій останній шкільний день дев’ятикласники Збаразької ЗОШ № 1

Захоплююче та пізнавально провели свій останній шкільний день дев’ятикласники Збаразької ЗОШ № 1. Разом з фахівцями Збаразької районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості такласним керівником вони побували на екскурсії в теплиці приватного підприємця Галини Фоміної.

«Плодоовочівник – одна із професій сфери сільського господарства. Це фахівець, який вирощує овочі та плоди у відкритому та закритому грунті», – зазначила Галина Ігорівна.

Підприємець ознайомила учнів зі специфікою роботи, основними функціональними обов’язками плодоовочівника; розповіла про особливості висаджування, живлення та догляду за рослинами з використанням засобів механізації; вирощування розсади та саджанців; боротьби зі шкідниками та хворобами рослин і плодів; збирання врожаю у теплиці.

Шановні роботодавці! Допоможіть переселенцям працевлаштуватися!З метою пошуку роботи на обліку в службі зайнятості Тернопільської області перебувають вимушено переселені особи зі Сходу України, які володіють такими професіями та спеціальностями: фармацевт, вантажник, касир торговельного залу, в’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів, бухгалтер, геодезист, економіст – у Тернополі; тракторист – у Бережанах; cлюсар із складання металевих конструкцій – у Борщеві; eлектромонтер з експлуатації розподільних мереж – в Гусятині; водій автотранспортних засобів – у Кременці; менеджер (управитель) – у Підволочиську; продавець непродовольчих товарів – у Теребовлі; сторож – в Чортові; тваринник – в Шумську.

За додатковою інформацією зверніться у місцеві підрозділи служби зайнятості або у відділ організації сприяння працевлаштуванню Тернопільського ОЦЗ (тел. 23-51-95).

Джерело: Хата