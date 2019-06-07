Тернопільська “Швейцарія”: як селяни разом зі швейцарцями створили біодинамічну ферму

А ви знали, що на Тернопільщині є маленький шматочок справжньої Швейцарії?

І так, мова тут не лише про місцеву красу природи, а й про швейцарсько-українську органічну ферму “Жива земля – Потутори”. На фермі працює Крістіна Лібергер – швейцарка, яка 7 років тому переїхала працювати в Україну. Вона вирощує трави і виготовляє з них спеції та чаї.

Ферма у Потуторах – біодинамічна. Тут взагалі не використовують будь-якої хімії, а тільки ті матеріали, які утворилися в процесі життєдіяльності і несуть в собі “життєві сили”.

Ентузіастом зі створення ферми став Іван Бойко – житель місцевого села. Він колись мріяв стати головою колгоспу, але став викладачем у аграрному виші. Згодом йому випала можливість поїхати у відрядження в Швейцарію.

Там Іван і познайомився з швейцарцями, з якими згодом відкрив ферму, орендувавши землю та будівлі колишнього колгоспу.