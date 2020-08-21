Нове карантинне «зонування». Якого кольору Тернопільщина?

Україна віднедавна поділяється на чотири зони залежно від темпів поширення COVID-19 – для кращого контролю за епідемічною ситуацією і своєчасного «карантинного» реагування. Що впливатиме на колір, під яким опинятиметься адміністративна одиниця, які обмеження діятимуть, та який колір присвоїли Тернопільщині, читайте далі.

За якими показниками зонуватимуть Україну?

Кабмін вніс зміни до умов адаптивного карантину в Україні. Рівень захворюваності відтепер визначають за трьома показниками: заповненість ліжок, рівень тестувань, рівень нових захворювань на 100 тисяч населення за 14 днів. Також встановлено середню кількість тестувань на рівні не менше 24-х на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів. Окрім цього, показник захворюваності не повинен перевищувати базовий рівень – 40 випадків на 100 тисяч населення протягом 14 днів. У випадку, якщо заповнюваність ліжок становить понад 50%, вводиться помаранчевий рівень, якщо понад 75% ― червоний. Комісія прийматиме рішення про встановлення рівня епідеміологічної небезпеки кожні 7 днів, а рішення про послаблення рівня небезпеки не може бути переглянуте раніше, ніж через 14 днів.

– Проаналізувавши показники, які є, ми вирішили зробити ще зручніше, ще зрозумілішими критерії, по яких ми визначаємо той чи інший рівень небезпеки. Роблячи ці пропозиції, ми намагалися врахувати всі нюанси. Ситуація на сході і заході різна. Всі ці пропозиції ми врахували і внесли відповідні пропозиції до уряду, – пояснив необхідність зміни підходу до визначення рівня захворюваності Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Що можна, а що ні?

У «зеленій» зоні обов’язковими залишаються такі обмеження: наявність маски або респіратора під час перебування в приміщенні; дотримання дистанції під час проведення масових заходів (1 людина на 5 кв. м); дотримання дистанції під час проведення заходів у закладах культури (заповненість 50% місць); перевезення людей у громадському транспорті в межах кількості сидячих місць.

У «жовтій» зоні діють обмеження «зеленої» зони, а також забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, окрім тих, які надають «кризові» послуги.

У «помаранчевій» зоні ті ж обмеження, що й у «жовтій», але додатково забороняється робота хостелів, турбаз тощо (окрім готелів), розважальних закладів, ресторанів у нічний час, планових госпіталізацій до лікарень, робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури, приймання нових змін у дитячі табори. Діють обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 кв. м і не більше 100 осіб.

Найсуворіші обмеження – у «червоній» зоні. До неї відносять усі заборони «жовтої» плюс заборону роботи громадського транспорту, відвідування шкіл, університетів, діяльності ТРЦ, кафе і ресторанів.

Куди цього разу потрапила Тернопільщина?

«Жовта» зона для обласного центру та «помаранчева» – для Тернопільського району і Чорткова – таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До «червоної» зони не потрапила жодна адміністративна одиниця області. Втім, у «помаранчевій» зоні – місто Чортків та Тернопільський район, а в «жовтій» – міста Тернопіль і Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони. Такі епідемічні рівні встановлюють на 14 днів, повідомили в Тернопільській обласній державній адміністрації.

– Із 17 серпня ми будемо враховувати такі критерії як середня кількість тестувань методами ПЛР та ІФА. Вона повинна становити не менше 24 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів, а в нашій області цей показник становить 51,5. Наступний показник – завантаженість ліжок хворими на COVID-19 протягом 5 днів, який не повинен перевищувати 50%. До цього показника вважається «зелена зона», від 50% до 75% – «помаранчева зона», більше 75% – «червона зона». Станом на сьогодні ми не перевищуємо найменший критерій, у нас завантаженість ліжок становить 22-26% протягом цих 5-и днів. Ще один показник – реєстрація нових випадків захворювання на COVID-19 протягом останніх 14 днів. Доведений базовий рівень – не більше 40 випадків на 100 тисяч населення, – пояснила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.



