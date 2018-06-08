Обласна рада прийняла перспективний план, згідно з яким може створитися Тернопільська ОТГ

Тернопільська обласна рада практично одноголосно прийняла перспективний план, згідно з яким може створитися Тернопільська об’єднана територіальна громада.

“Як виявилося, м. Тернопіль, завдяки землям товариства “Наука” та іподрому, згідно з картами Мінрегіонбуду, має межу зі Зборівським районом, зокрема з Курівецькою сільрадою, — коментує подію депутат Тернопільської міської ради Назар Зелінка. — Згідно з прийнятим планом, після прийняття відповідних сесійних рішень сільських та міської рад, разом з Тернополем громаду можуть утворити с. Курівці, с.Глядки, с.Чернихів, с.Малашівці, с.Іванківці, с. Кобзарівка, с.Вертелка. До речі, чомусь на сесію Тернопільської міської ради цієї каденції стратегічне питання створення Тернопільської ОТГ з навколишніми селами жодного разу не ставилося і не обговорювалося”.