Сьогодні у Тернополі стартує «Галицька дефіляда»

З 8 по 10 червня у парку ім.Т.Шевченка відбудеться етно-гастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда». На фестивалі очікується виступи гуцулів з трембітами, фіналіста шоу «Україна має талант» – цимбаліста Петра Сказківа, учасниці «Голосу країни» Галини Конах та багатьох інших добре знаних музичних гуртів.

Найцікавішим елементом фестивалю стане битва української та румунської кухні Карпат. Адже два шеф-повари Флорін Патрічі та Віталій Гуралевич приготують по 200 порцій автентичних страв – румунську «токаніцу» та закарпатський «банош» і роздадуть присутнім безкоштовно.

Вхід вільний!

ПРОГРАМА

8 ЧЕРВНЯ, п’ятниця:

16:00-19:00 – DJ Wollys

19.00 – Конкурс «На Знання Галичини»

20:00 – Гурт «Одеон»

21:00 – Конкурс «Найкраща Господарочка»

21:30 — гурт «Hooligunz»

22:00 – DJ Wollys (дискотека)

9 ЧЕРВНЯ, субота:

16:00-19:00 – DJ Wollys

17.30 – 19.30 – Битва кухонь з Карпат: Румунська vs Українська

18:00 – Трембіти

18:30 – гурт «Брати Павлючки»

19:20 – конкурс української пісні «Вгадай Мелодію»

20:00 – Виступ «GunzLiveBand»

21:00 – Конкурс «Пивні Війни»

21:15 – виступ Петра Сказківа – фіналіста шоу «Україна має талант»

22:00 – DJ Falya & MC Mikoff (Етно-дискотека)

10 ЧЕРВНЯ, неділя:

16:00 – DJ Tallin

18.00 – Холі-фест на о. Чайка

18:00 – Флеш-Моб. «Діти за Мир»

19:00 – Конкурс «Найкраща Вишиванка»

19:20 – гурт «Фіра»

20:00 – Конкурс «Вареників»

20:10 – гурт «Доля»

21:00 – виступ Галини Конах – учасниці «Голосу країни»

22:00 – DJ Tallin