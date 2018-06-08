Сьогодні у Тернополі стартує «Галицька дефіляда»
З 8 по 10 червня у парку ім.Т.Шевченка відбудеться етно-гастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда». На фестивалі очікується виступи гуцулів з трембітами, фіналіста шоу «Україна має талант» – цимбаліста Петра Сказківа, учасниці «Голосу країни» Галини Конах та багатьох інших добре знаних музичних гуртів.
Найцікавішим елементом фестивалю стане битва української та румунської кухні Карпат. Адже два шеф-повари Флорін Патрічі та Віталій Гуралевич приготують по 200 порцій автентичних страв – румунську «токаніцу» та закарпатський «банош» і роздадуть присутнім безкоштовно.
Вхід вільний!
ПРОГРАМА
8 ЧЕРВНЯ, п’ятниця:
16:00-19:00 – DJ Wollys
19.00 – Конкурс «На Знання Галичини»
20:00 – Гурт «Одеон»
21:00 – Конкурс «Найкраща Господарочка»
21:30 — гурт «Hooligunz»
22:00 – DJ Wollys (дискотека)
9 ЧЕРВНЯ, субота:
16:00-19:00 – DJ Wollys
17.30 – 19.30 – Битва кухонь з Карпат: Румунська vs Українська
18:00 – Трембіти
18:30 – гурт «Брати Павлючки»
19:20 – конкурс української пісні «Вгадай Мелодію»
20:00 – Виступ «GunzLiveBand»
21:00 – Конкурс «Пивні Війни»
21:15 – виступ Петра Сказківа – фіналіста шоу «Україна має талант»
22:00 – DJ Falya & MC Mikoff (Етно-дискотека)
10 ЧЕРВНЯ, неділя:
16:00 – DJ Tallin
18.00 – Холі-фест на о. Чайка
18:00 – Флеш-Моб. «Діти за Мир»
19:00 – Конкурс «Найкраща Вишиванка»
19:20 – гурт «Фіра»
20:00 – Конкурс «Вареників»
20:10 – гурт «Доля»
21:00 – виступ Галини Конах – учасниці «Голосу країни»
22:00 – DJ Tallin