18:23 | 26.11.2021
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Новини Тернополя 

Одна з вулиць у Тернополі досі без води

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Як вже повідомляв «Погляд» сьогодні вночі жителі будинків, що по вул. Володимира Великого залишились без води, через прорив труби поблизу будинку №2. Зранку у «Тернопільводоканалі» пообіцяли усунути несправності до 16.00 годин 26 листопада.

На жаль, станом на 18.00 годин обіцянка залишилась обіцянкою. Радує те, що люди не покинуті «сам на сам» з бідою: працівники «Тернопільводоканалу» намагаються виправити ситуацію та кажуть, що вода в будинках буде до 19.00 годин.

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