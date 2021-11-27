Мобілізація ресурсів та чесна розмова з суспільством,  – «УДАР Віталія про необхідні кроки у зв’язку із загрозою наступу Росії

Днями американські видання The Washington Post та Politico повідомили про перекидання російських військ до українського кордону.

У Міністерстві оборони України таку інформацію спершу не підтвердили, а потім припустили, що контингент російських військ на кордоні з Україною може зрости у грудні-січні.

У партії «УДАР Віталія Кличка» переконані, що демонстрування Україною рішучості та здатності захистити свої території – це найголовніший фактор у стримуванні збройної агресії Росії.

– Так, ЗСУ сьогодні набагато сильніші, ніж були в 2014 році, набагато краще технічно оснащені. Ми пишаємось героїзмом та бойовим вишкілом наших вояків. Втім, ми не можемо допустити, щоби вони і вся країна заплатили дорогою ціною за самозаспокоєність та шапкозакидницькі настрої вищого керівництва держави. Для того, щоби зірвати плани агресора потрібна мобілізація всіх ресурсів на потреби оборони, а не розтринькування їх на сумнівні проекти. Потрібна також чесна розмова із суспільством щодо серйозності викликів, з якими стикається Україна в безпековій сфері, включно з енергетикою. Нарешті,потрібен чіткий план дій на випадок екстремальної ситуації, скоординований з нашими союзниками та партнерами, – наголошує «УДАР Віталія Кличка».

В «УДАРі Віталія Кличка» також закликають наших міжнародних партнерів вжити адекватних заходів у протидії деструктивним діям російського агресора.

– Цілісна західна підтримка в цьому контексті є вкрай необхідною. Дякуємо британцям і американцям за швидку політичну реакцію. Ми вітаємо ідею про військову навчальну місію ЄС, про яку говорив Міністр закордонних справ Швеції. Нам необхідно піднімати це питання і з іншими нашими союзниками. Окрім сталих методів політико-дипломатичного тиску, закликаємо міжнародних партнерів посилити тиск на російську влада та впровадити новий пакет санкцій, який стане болючим ударом по російській економіці та зможе зупинити намір РФ дестабілізувати ситуацію на кордоні. Українська влада має негайно закликати наших міжнародних партнерів до проведення на території України багатоцільових військових навчань, – кажуть «ударівці».

Експерти «УДАРу» наголошують на тому, що Україна має надалі посилювати взаємодію Збройних сил України з арміями країн НАТО.

– Це стане важливим фактором гарантування безпеки в Україні та відверне «гарячі голови» в Кремлі від ескалації військового конфлікту в Україні. А центральна влада має в координації з місцевою владою ініціювати проведення регулярних зборів та навчання підрозділів територіальної оборони, посилювати їхню взаємодію з підрозділами Збройних сил України, – підсумували в «УДАРі».