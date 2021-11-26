Від ковіду помер депутат Тернопільської обласної ради
Відійшов у вічність депутат Тернопільської обласної ради Юрій Дзюбан, пише ЗЗ.
Про втрату повідомляють у соцмережах.
“На жаль, у засвіти пішов Дзюбан Юрій Іванович.
Дуже світла, добра та щира людина, з яким було приємно працювати.
Вічна пам‘ять та царство небесне!”, – повідомив Віктор Овчарук.
“Не стало нашого товариша і друга, депутата Тернопільської обласної ради минулого скликання, члена фракції Радикальної партії Олега Ляшка Юрія Дзюбана..
Страшний вірус здолав його..
Спочивайте з миром, Юрію Івановичу. Ви завжди залишатиметися для нас авторитеною, патріотичною, виваженою і порядною людиною, яка постійно відстоювала інтереси своєї громади, району та області, що виливалось у надзвичайну повагу та любов від простих людей та колег.
Щиро співчуваю рідним та близьким з важкою втратою…”, – написав Богдан Яциковський.