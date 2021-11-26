16:01 | 26.11.2021
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Тернопільщина 

Від ковіду помер депутат Тернопільської обласної ради

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Відійшов у вічність депутат Тернопільської обласної ради Юрій Дзюбан, пише ЗЗ.

Про втрату повідомляють у соцмережах.

“На жаль, у засвіти пішов Дзюбан Юрій Іванович.
Дуже світла, добра та щира людина, з яким було приємно працювати.
Вічна пам‘ять та царство небесне!”, – повідомив Віктор Овчарук.

“Не стало нашого товариша і друга, депутата Тернопільської обласної ради минулого скликання, члена фракції Радикальної партії Олега Ляшка Юрія Дзюбана..
Страшний вірус здолав його..
Спочивайте з миром, Юрію Івановичу. Ви завжди залишатиметися для нас авторитеною, патріотичною, виваженою і порядною людиною, яка постійно відстоювала інтереси своєї громади, району та області, що виливалось у надзвичайну повагу та любов від простих людей та колег.
Щиро співчуваю рідним та близьким з важкою втратою…”, – написав Богдан Яциковський.

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