Одного не врятували: в Тернополі двох людей засипало землею

Сьогодні, 22 червня о 14:30 в Тернополі на вулиці Протасевича дві людини опинились під завалами землі.

Як з’ясувалося, під час земельних робіт, у траншеї глибиною близько 3 м, відбувся обвал ґрунту, внаслідок чого шаром землі засипало двох працівників.

“Потерпілого, що не подавав ознак життя, вивільнили з траншеї його колеги та передали працівникам швидкої допомоги, які продовжили проводити реанімацію. Однак зусилля не дали очікуваного результату – людина загинула”,- повідомляють на сторінці служби порятунку в Тернопільській області.

О 14:56 другого потерпілого визволили з-під завалу та передали до рук медиків.