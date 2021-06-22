15:51 | 22.06.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Одного не врятували: в Тернополі двох людей засипало землею

tata 0 Views Прокоментуй!
Сьогодні, 22 червня о 14:30 в Тернополі на вулиці Протасевича дві людини опинились під завалами землі. 
 
Як з’ясувалося, під час земельних робіт, у траншеї глибиною близько 3 м, відбувся обвал ґрунту, внаслідок чого шаром землі засипало двох працівників.
 
“Потерпілого, що не подавав ознак життя, вивільнили з траншеї його колеги та передали працівникам швидкої допомоги, які продовжили проводити реанімацію. Однак зусилля не дали очікуваного результату – людина загинула”,- повідомляють на сторінці служби порятунку в Тернопільській області. 
 
О 14:56 другого потерпілого визволили з-під завалу та передали до рук медиків.
 

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