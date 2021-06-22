У заповіднику на Тернопіллі оселилися рідкісні птахи

Під час цьогорічних орнітологічних обліків у “Медоборах” виявили рідкісних птахів.

Зокрема, як розповіли на сторінці природного заповідника у Facebook, працівники двічі зустріли на маршрутах пугача – сову, занесену до Червоної книги України.

Крім цього, у “Медоборах” по голосу зафіксували деркача, який є рідкозустріваним у заповіднику. Цей вид перебуває під охороною Бернської конвенції та належить до переліку видів, що знаходяться під опікою Європейського товариства охорони навколишнього середовища.

Найчисельнішими на всіх маршрутах були зяблики, дрозди співочі та вівчарики. Нижче додаємо фото окремих пернатих, зроблені орнітологом заповідника Арсеном Капустинським.