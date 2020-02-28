18:01 | 28.02.2020
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Учень 11 класу однієї зі шкіл Кременця продавав наркотики

Irena 3 Views Прокоментуй!
Юний порушник – учень 11 класу однієї зі шкіл Кременця. Батьки кажуть: золота дитина, іншої думки ті, хто знає парубка поза межами дому. В поле зору поліцейських потрапляє уперше, проте стаття серйозна – збут наркотичних засобів.
 
У ході оперативних заходів поліцейські задокументували факт продажу кременчанином речовини рослинного походження. Експертиза підтвердила – це наркотична речовина канабіс.  
 
Неповнолітньому оголошено підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 ККУ. Запобіжний захід – особисте зобов’язання. Незабаром матеріали провадження буде передано до суду.

 

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