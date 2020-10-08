Офіційно: 8 жовтня у Тернопільській області видужали 365 осіб, COVID-19 підтверджено у 243 випадках, ніхто не помер
Станом на 08 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 14974 випадках діагноз лабораторно підтверджений (13853 випадки – дорослі, 1121 випадок – діти), з них 187 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 10359 осіб.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 4285 (2651 одужало, 40 летальних, 1594 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 735 (605 одужало, 8 летальних, 122 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 624 (284 одужало, 7 летальних, 333 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 748 (489 одужало, 16 летальних, 243 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 665 (574 одужало, 9 летальних , 82 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 658 (442 одужало, 15 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 201 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 759 (506 одужало, 8 летальних, 245 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 383 (290 одужало, 1 летальний, 92 продовжують хворіти);
– Козівський район – 439 (296 одужало, 2 летальних, 141 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 960 (747 одужало, 16 летальних, 197 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 407 (323 одужало, 2 летальних, 82 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 582 (504 одужало, 10 летальних, 68 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 376 (258 одужало, 3 летальних, 115 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 138 (83 одужало, 3 летальних, 52 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 541 (353 одужало, 9 летальних, 179 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1209 (801 одужало, 11 летальних, 397 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 991 (812 одужало, 12 летальних, 167 продовжують хворіти);
– Шумський район – 474 (341 одужало, 14 летальних, 119 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 365 осіб;
проведено 795 досліджень методом ПЛР;
підтверджено 243 випадки зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 0 летальних випадків.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (44 особи)
Бережанський район (12 осіб):
• м. Бережани – 8
• с. Шибалин – 3
• с. Куропатники – 1
Борщівський район (14 осіб):
• м. Борщів – 2
• смт Мельниця-Подільська – 1
• с. Цигани – 2
• с. Стрілківці – 2
• с. Слобідка-Мушкатівська – 1
• с. Ланівці – 1
• с. Олексинці – 1
• с. Пищатинці – 1
• с. Глибочок – 1
• с. Мушкатівка – 1
• с. Лосяч – 1
Бучацький район (24 особи):
• м. Бучач – 7
• с. Бариш – 3
• с. Медведівці – 1
• с. Ліщанці – 2
• с. Миколаївка – 1
• с. Переволока – 1
• смт Золотий Потік – 2
• с. Бобулинці – 1
• с. Трибухівці – 3
• с. Старі Петликівці – 1
• с. Цвітова – 2
Гусятинський район (11 осіб):
• смт Гусятин – 3
• с. Чабарівка – 3
• с. Городниця – 1
• с. Суходіл – 2
• с. Личківці – 2
Заліщицький район (9 осіб):
• м. Заліщики – 3
• с. Касперівці – 1
• с. Колодрібка – 1
• с. Синьків – 2
• с. Блищанка – 1
• с. Добрівляни – 1
Збаразький район (1 особа):
• с. Романове Село – 1
Зборівський район (6 осіб):
• м. Зборів – 1
• с. Перепельники – 1
• с. Івачів – 1
• с. Мильне – 1
• с. Гарбузів – 1
• с. Кудобинці – 1
Козівський район (21 особа):
• с. Конюхи – 10
• смт Козова – 6
• с. Кальне – 2
• с. Козівка – 1
• с. Золота Слобода – 1
• с. Вікторівка – 1
Кременецький район (6 осіб):
• м. Кременець – 3
• м. Почаїв – 1
• с. Устечко – 2
️Лановецький район (0 осіб)
️Монастириський район (15 осіб):
• м. Монастириська – 9
• с. Дубенка – 1
• с. Горішня Слобідка – 3
• с. Григорів – 1
• с. Ковалівка – 1
Підволочиський район (13 осіб):
• смт Підволочиськ – 6
• с. Качанівка – 4
• с. Скорики – 2
• с. Староміщина – 1
Підгаєцький район (3 особи):
• м. Підгайці – 2
• с. Галич – 1
Теребовлянський район (17 осіб):
• м. Теребовля – 4
• смт Микулинці – 4
• с. Острівець – 1
• с. Романівка – 1
• с. Струсів – 1
• с. Ілавче – 1
• с. Буданів – 1
• с. Зеленче – 1
• с. Великий Говилів – 1
• с. Плебанівка – 1
• с. Підруда – 1
Тернопільський район (14 осіб):
• с. Підгородне – 1
• с. Івачів Горішній – 2
• с. Острів – 2
• с. Білоскірка – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Серединки – 2
• с. Грабовець – 1
• с. Плотича – 1
• с. Настасів – 1
️Чортківський район (20 осіб):
• м. Чортків – 11
• смт Заводське – 1
• с. Шульганівка – 1
• с. Кривеньке – 1
• с. Біла – 2
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Улашківці – 1
• с. Стара Ягільниця – 1
• с. Шманьківці – 1
Шумський район (13 осіб):
• м. Шумськ – 4
• с. Кути – 1
• с. Круголець – 1
• с. Бриків – 2
• с. Соснівка – 2
• с. Сураж – 1
• с. Малі Садки – 1
• с. Боложівка – 1