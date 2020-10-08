Офіційно: 8 жовтня у Тернопільській області видужали 365 осіб, COVID-19 підтверджено у 243 випадках, ніхто не помер

Станом на 08 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 14974 випадках діагноз лабораторно підтверджений (13853 випадки – дорослі, 1121 випадок – діти), з них 187 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 10359 осіб.



Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 4285 (2651 одужало, 40 летальних, 1594 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 735 (605 одужало, 8 летальних, 122 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 624 (284 одужало, 7 летальних, 333 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 748 (489 одужало, 16 летальних, 243 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 665 (574 одужало, 9 летальних , 82 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 658 (442 одужало, 15 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 201 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 759 (506 одужало, 8 летальних, 245 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 383 (290 одужало, 1 летальний, 92 продовжують хворіти);

– Козівський район – 439 (296 одужало, 2 летальних, 141 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 960 (747 одужало, 16 летальних, 197 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 407 (323 одужало, 2 летальних, 82 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 582 (504 одужало, 10 летальних, 68 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 376 (258 одужало, 3 летальних, 115 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 138 (83 одужало, 3 летальних, 52 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 541 (353 одужало, 9 летальних, 179 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1209 (801 одужало, 11 летальних, 397 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 991 (812 одужало, 12 летальних, 167 продовжують хворіти);

– Шумський район – 474 (341 одужало, 14 летальних, 119 продовжують хворіти);



За попередню добу:

видужало 365 осіб;

проведено 795 досліджень методом ПЛР;

підтверджено 243 випадки зараження вірусом COVID-19.

зареєстровано 0 летальних випадків.



Географія поширення нових випадків:



м. Тернопіль (44 особи)



Бережанський район (12 осіб):

• м. Бережани – 8

• с. Шибалин – 3

• с. Куропатники – 1



Борщівський район (14 осіб):

• м. Борщів – 2

• смт Мельниця-Подільська – 1

• с. Цигани – 2

• с. Стрілківці – 2

• с. Слобідка-Мушкатівська – 1

• с. Ланівці – 1

• с. Олексинці – 1

• с. Пищатинці – 1

• с. Глибочок – 1

• с. Мушкатівка – 1

• с. Лосяч – 1



Бучацький район (24 особи):

• м. Бучач – 7

• с. Бариш – 3

• с. Медведівці – 1

• с. Ліщанці – 2

• с. Миколаївка – 1

• с. Переволока – 1

• смт Золотий Потік – 2

• с. Бобулинці – 1

• с. Трибухівці – 3

• с. Старі Петликівці – 1

• с. Цвітова – 2



Гусятинський район (11 осіб):

• смт Гусятин – 3

• с. Чабарівка – 3

• с. Городниця – 1

• с. Суходіл – 2

• с. Личківці – 2



Заліщицький район (9 осіб):

• м. Заліщики – 3

• с. Касперівці – 1

• с. Колодрібка – 1

• с. Синьків – 2

• с. Блищанка – 1

• с. Добрівляни – 1



Збаразький район (1 особа):

• с. Романове Село – 1



Зборівський район (6 осіб):

• м. Зборів – 1

• с. Перепельники – 1

• с. Івачів – 1

• с. Мильне – 1

• с. Гарбузів – 1

• с. Кудобинці – 1



Козівський район (21 особа):

• с. Конюхи – 10

• смт Козова – 6

• с. Кальне – 2

• с. Козівка – 1

• с. Золота Слобода – 1

• с. Вікторівка – 1



Кременецький район (6 осіб):

• м. Кременець – 3

• м. Почаїв – 1

• с. Устечко – 2



️ Лановецький район (0 осіб)



️ Монастириський район (15 осіб):

• м. Монастириська – 9

• с. Дубенка – 1

• с. Горішня Слобідка – 3

• с. Григорів – 1

• с. Ковалівка – 1



Підволочиський район (13 осіб):

• смт Підволочиськ – 6

• с. Качанівка – 4

• с. Скорики – 2

• с. Староміщина – 1



Підгаєцький район (3 особи):

• м. Підгайці – 2

• с. Галич – 1



Теребовлянський район (17 осіб):

• м. Теребовля – 4

• смт Микулинці – 4

• с. Острівець – 1

• с. Романівка – 1

• с. Струсів – 1

• с. Ілавче – 1

• с. Буданів – 1

• с. Зеленче – 1

• с. Великий Говилів – 1

• с. Плебанівка – 1

• с. Підруда – 1



Тернопільський район (14 осіб):

• с. Підгородне – 1

• с. Івачів Горішній – 2

• с. Острів – 2

• с. Білоскірка – 1

• смт Велика Березовиця – 1

• с. Великий Глибочок – 2

• с. Серединки – 2

• с. Грабовець – 1

• с. Плотича – 1

• с. Настасів – 1



️ Чортківський район (20 осіб):

• м. Чортків – 11

• смт Заводське – 1

• с. Шульганівка – 1

• с. Кривеньке – 1

• с. Біла – 2

• с. Горішня Вигнанка – 1

• с. Улашківці – 1

• с. Стара Ягільниця – 1

• с. Шманьківці – 1



Шумський район (13 осіб):

• м. Шумськ – 4

• с. Кути – 1

• с. Круголець – 1

• с. Бриків – 2

• с. Соснівка – 2

• с. Сураж – 1

• с. Малі Садки – 1

• с. Боложівка – 1

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