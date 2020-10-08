Головний лікар «коронавірусної» лікарні Тернополя: ліки з протоколу, який розробив МОЗ, підходять не всім

Ми рекомендуємо пацієнтові придбати в аптеці інший антибіотик за власні кошти», – пояснює Чайківський

Тернопільський лікар розповів про недосконалість протоколу лікування Covid-19

Головний лікар Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський розповів про недоліки протоколу лікування хворих на коронавірус, який розробило Міністерство охорони здоров’я.

В інтерв’ю «Главкому» медик зазначив, що не всі лікарні забезпечені подачею кисню в палатах для хворих на коронавірус.

«За великим рахунком ми не ставимо собі умову нині забезпечити 80% ліжок. Це все-таки робота на перспективу. Сьогодні було б добре, аби ми хоча б 50% наших палат обладнали подачею кисню», – пояснює Чайківський.

«З практичної точки зору, сьогодні вони вже виглядають досконалими. Хоча завжди є якісь нюанси. І не тільки в протоколах надання медичної допомоги. Є питання і до постанови Кабінету міністрів, яка регламентує певні моменти закупівлі медикаментів, моменти, які стосуються оплати праці працівників», – пояснив медик.

«Є питання щодо медикаментів. Є певний перелік антибіотиків, який рекомендується застосовувати при лікуванні хворих на Covid-19. Водночас я не можу збагнути, чому цей перелік обмежений, чому не включити до нього усі антибіотики, які дозволено використовувати в Україні? Інколи пацієнт не має чутливості до жодного з антибіотиків, які є в протоколі лікування Covid-19. Але він чутливий до іншого препарату, який не включений до цього переліку. А цим препаратом ми пацієнта не те що забезпечити, а навіть рекомендувати не можемо. Тому в цьому випадку ми рекомендуємо пацієнтові придбати в аптеці інший антибіотик за власні кошти», – пояснює проблему Чайківський.

Також, лікар звертає увагу на те, що на безплатне лікування, так званий «ковідний» пакет, можуть розраховувати лише ті хворі, які мають позитивний ПЛР-тест.

«При цьому є хворі, які з підозрою, у яких здебільшого ПЛР-тест показує негативний результат. Хоча, наприклад, результати дослідження комп’ютерної томографії вказують, що у них Covid-19, але ми не можемо цих пацієнтів забезпечувати препаратами з пакета для лікування хворих на коронавірусну інфекцію. Такий поділ виглядає як порушення прав пацієнтів. Вважаю, що такі пацієнти повинні мати такі ж права, як і ті, в кого результат тестування підтвердив коронавірусну інфекцію. Тобто якщо діагноз виставляється «підозра на Covid-19», такий пацієнт також мав отримувати все необхідне б з «ковідівського» пакету», – зазначив Чайківський.