Андрій Малюта з Тернополя потрапив у страшне ДТП у Словаччині. Друзі просять про допомогу

Андрій Малюта з Тернополя потрапив у страшне ДТП у Словаччині. Їх мікроавтобус зіштовхнувся із цистерною. Внаслідок аварії загинула жінка- пасажир. Один із водіїв, саме Андрій Малюта, котрий на той момент не був за кермом, зараз у критичному стані.Він перебуває в Словаччині в місті Нітра, в клініці. Про це повідомляє Володимир Леонтюк.

Внаслідок аварії чоловік отримав багаточисельні переломи рук, ніг, тазу, ключиці, ребер. Пробито легені. Вже проведено чотири дороговартісні операції. Стан Андрія вкрай важкий , попереду ще не одне оперативне втручання.

Наразі, транспортування в Україну є неможливим через важкий стан. Ситуацію ускладнюють карантинні заходи, пов’язані з пандемією Covid-19. Рахунки , які виставляє клініка є захмарними і нереальними для сім’ї Андрія , де він – єдиний годувальник.

Тому дуже просимо вас, не пройти повз, а допомогти, хто чим може.

Карта Приватбанк дружини Андрія, Марії Малюти 4731 2191 1399 7203